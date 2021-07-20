Несмотря на проблемы со здоровьем, Григория Костусева оставили за решеткой
Защите 64-летнего лидера Партии БНФ Григория Костусева отказано в изменении ему меры пресечения, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская.
По ее словам, у подзащитного серьезные проблемы со здоровьем, однако из-под стражи его не освободили и из республиканской больницы для осужденных, расположенной на территории СИЗО № 1 в Минске, 15 июля вернули в СИЗО КГБ.
«С сердцем стало получше, но есть другие проблемы. У него плохие результаты анализов», — констатировала адвокат.
Оленская отметила, что пока не посещала подзащитного, поэтому не знает, в каких условиях он сейчас находится.
Как сообщалось, 2 июля политик был экстренно госпитализирован в больничную камеру СИЗО № 1 на улице Володарского. Туда он попал из-за проблем с сердцем, давлением, отеками конечностей, одышкой, спутанным сознанием из камеры СИЗО КГБ, где содержался с другими заключенными в условиях жары, влажности и плохого доступа свежего воздуха.
64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове и доставили в КГБ.
17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая
Задержанным