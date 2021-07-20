«Не становитесь сообщниками преступления». Ландсбергис обратился к мигрантам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети обратился к гражданам зарубежных стран, которые планируют нелегально попасть в Европу по «белорусскому» коридору.
«Вас хотят обмануть, хотят присвоить ваши деньги, пользуясь вашей доверчивостью или незнанием. Вам обещают, что вы сможете, заплатив большие деньги, — мы знаем, что вы платите тысячи евро, чтобы добраться до Евросоюза. Вам говорят, что здесь вы сможете работать и жить, а они обеспечат, чтобы вы пересекли границу», — отметил глава дипведомства.
Он обрисовал схему: через несколько дней «обманщики, которые тесно работают с преступниками и белорусским диктатором Лукашенко, привезут вас ночью к границе с Евросоюзом».
«Отпустят в лесу и скажут, идите туда, там никто не охраняет, там Европа. Здесь вас задержит погранохрана, поселят в палаточном городке. Поскольку вы стали сообщниками преступления, к сожалению, никто из вас не получит статуса политического беженца», — подчеркнул министр.
Он напомнил, что мигрантов и далее расселяют в палаточном городке, ищут способы вернуть их домой.
«И вы вернетесь, только без денег, которые вы заплатили. Вы не попадете дальше в Европу. И даже если сбежите, наша полиция или наши соседи вас вернут обратно, поскольку таково наше обязательство — принимающее государство отвечает за тех, кто в него попал», — отметил глава МИД.
«В Европу можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, не приезжайте в Европу нелегально, поскольку все равно вам придется вернуться. Не становитесь сообщниками преступления», — предупредил он.
Ландсбергис опубликовал это сообщение сразу на нескольких языках: на арабском, курдском и английском.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.