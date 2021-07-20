«Не становитесь сообщниками преступления». Ландсбергис обратился к мигрантам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети обратился к гражданам зарубежных стран, которые планируют нелегально попасть в Европу по «белорусскому» коридору.

«Вас хотят обмануть, хотят присвоить ваши деньги, пользуясь вашей доверчивостью или незнанием. Вам обещают, что вы сможете, заплатив большие деньги, — мы знаем, что вы платите тысячи евро, чтобы добраться до Евросоюза. Вам говорят, что здесь вы сможете работать и жить, а они обеспечат, чтобы вы пересекли границу», — отметил глава дипведомства.

Он обрисовал схему: через несколько дней «обманщики, которые тесно работают с преступниками и белорусским диктатором Лукашенко, привезут вас ночью к границе с Евросоюзом».

«Отпустят в лесу и скажут, идите туда, там никто не охраняет, там Европа. Здесь вас задержит погранохрана, поселят в палаточном городке. Поскольку вы стали сообщниками преступления, к сожалению, никто из вас не получит статуса политического беженца», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что мигрантов и далее расселяют в палаточном городке, ищут способы вернуть их домой.

«И вы вернетесь, только без денег, которые вы заплатили. Вы не попадете дальше в Европу. И даже если сбежите, наша полиция или наши соседи вас вернут обратно, поскольку таково наше обязательство — принимающее государство отвечает за тех, кто в него попал», — отметил глава МИД.

«В Европу можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, не приезжайте в Европу нелегально, поскольку все равно вам придется вернуться. Не становитесь сообщниками преступления», — предупредил он.

Ландсбергис опубликовал это сообщение сразу на нескольких языках: на арабском, курдском и английском.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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