В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро

В июне средняя занятость в секторе предприятий в Польше увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как сообщило Главное статистическое управление, в июне в Польше увеличилась среднемесячная зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9,8%.

Так, в прошлом месяце средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше — без вычета налогов — составила 5802 злотых (почти 1,3 тысячи евро).

Опубликованные Главстатом данные касаются предпринимательского сектора, то есть компаний, в которых трудоустроено 10 и больше человек, отмечает polskieradio.pl .