«Не хотим возврата в прошлое». Грузия, Молдова и Украина заявили о евроинтеграции

В ходе Батумского саммита по европейской интеграции президенты Грузии, Молдовы и Украины.

Президенты Украины, Молдовы и Грузии Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель Евросовета Шарль Мишель в Батуми

«Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность процессу нашей интеграции в Европейский союз и проводим комплексные реформы для укрепления наших демократических институтов и приведения нашего законодательства в соответствие с ключевыми элементами права ЕС», — сказано в документе.

Стороны отметили, что перспектива стать частью ЕС дает их странам «мощный стимул для дальнейших более глубоких реформ».

Лидеры выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с евроинститутами, а также развитие зоны свободной торговли, что позволит «интегрироваться во внутренний рынок союза».

«У наших стран есть много общего, но главное — мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга», — приводит DW слова хозяйки саммита президента Грузии Саломе Зурабишвили.