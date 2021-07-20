Более 1400 фур скопилось на границе
Проблемы с пересечением пунктов пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза продолжают оставаться.
По данным Госпогранкомитета, самые большие очереди как обычно на литовском направлении — более 1080 грузовиков:
- Каменный Лог — более 300;
- Котловка — более 280;
- Привалка — более 220;
- Бенякони — более 190;
- Видзы — более 90.
Около двухсот фур ждут своего выезда в Латвию:
- Григоровщина — более 120;
- Урбаны — более 70.
На польском направлении стоит более 130 большегрузов:
- Брузги — более 70;
- Берестовица — более 60.