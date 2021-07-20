Более 1400 фур скопилось на границе

/ Общество
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Проблемы с пересечением пунктов пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза продолжают оставаться.

По данным Госпогранкомитета, самые большие очереди как обычно на литовском направлении — более 1080 грузовиков:

  • Каменный Лог — более 300;
  • Котловка — более 280;
  • Привалка — более 220; 
  • Бенякони — более 190;
  • Видзы — более 90.  

Около двухсот фур ждут своего выезда в Латвию:

  • Григоровщина — более 120;
  • Урбаны — более 70.

На польском направлении стоит более 130 большегрузов:

  • Брузги — более 70;
  • Берестовица — более 60.

 

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Тэги: очереди фур на границе