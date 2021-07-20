СМИ: экс-президент Литвы Даля Грибаускайте может возглавить НАТО

Сразу три женщины являются наиболее перспективными кандидатами на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как пишет Politico, поиски нового лидера НАТО уже начались. По данным портала, среди возможных кандидатов на этот пост — экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующие президенты Эстонии и Хорватии Керсти Кальюлайд и Колинда Грабар-Китарович.

Каденция действующего главы альянса Йенса Столтенберга завершается в сентябре следующего года, напоминает DELFI .

Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались. Ожидается, что кандидат будет представлен в конце весны или в начале лета на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде.

Однако, источники портала отмечают, что на сегодняшний день хорошие перспективы занять кресло генсека имеют именно Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.