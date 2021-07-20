СМИ: экс-президент Литвы Даля Грибаускайте может возглавить НАТО

/ Мир
Просмотров: 93

Сразу три женщины являются наиболее перспективными кандидатами на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как пишет Politico, поиски нового лидера НАТО уже начались. По данным портала, среди возможных кандидатов на этот пост — экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующие президенты Эстонии и Хорватии Керсти Кальюлайд и Колинда Грабар-Китарович.

Каденция действующего главы альянса Йенса Столтенберга завершается в сентябре следующего года, напоминает DELFI.

Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались. Ожидается, что кандидат будет представлен в конце весны или в начале лета на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде.

Однако, источники портала отмечают, что на сегодняшний день хорошие перспективы занять кресло генсека имеют именно Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НАТО Персона: Даля Грибаускайте Керсти Кальюлайд Колинда Грабар-Китарович

Другие материалы на эту тему:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ

Учения «Запад-2017». Стоит ли волноваться НАТО?

Учения «Запад-2017». Стоит ли волноваться НАТО?

НАТО для Лукашенко уже не монстр

НАТО для Лукашенко уже не монстр