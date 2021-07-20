В Литве назвали шантажом предложение Лукашенко помочь с мигрантами

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.

«Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По ее слова в Вильнюсе ни на что другое от белорусского режима и не рассчитывали.

«Ответ простой: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции », — отметила представитель МИД.

Напомним, в интервью Sky News Arabia Лукашенко заявил, что в соседнем государстве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов на Запад. Он предложил за деньги помочь решить эту проблему.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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