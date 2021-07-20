В Литве назвали шантажом предложение Лукашенко помочь с мигрантами

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.
«Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По ее слова в Вильнюсе ни на что другое от белорусского режима и не рассчитывали.
«Ответ простой: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», — отметила представитель МИД.
Напомним, в интервью Sky News Arabia Лукашенко заявил, что в соседнем государстве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов на Запад. Он предложил за деньги помочь решить эту проблему.