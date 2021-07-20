Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Во вторник погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. В некоторых местах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +25..+27°C;
- Гомель +27..+29°C;
- Гродно +23..+25°C;
- Могилев +27..+29°C;
- Минск +24..+26°C.