Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Во вторник погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. В некоторых местах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +27..+29°C;

Минск +24..+26°C.