Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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Во вторник погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. В некоторых местах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +27..+29°C;
  • Минск +24..+26°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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