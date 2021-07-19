В России горят больше 1,5 млн гектаров леса

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Пожары в Якутии видны даже из космоса. Зафиксированы более 200 очагов пожаров, их тушат больше 2 тысяч человек.

Фото: скриншот видео

В Якутии, Россия, горят больше 1,5 млн гектаров леса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 19 июля.

Огонь видно даже из космоса. Пожар угрожает распространиться даже через реку.

«На территории республики зафиксировано больше 200 очагов. В тушении задействовано больше 2000 человек, но огонь не думает останавливаться - по сообщению минэкологии республики, пожар потенциально угрожает Светлинской гидроэлектростанции, даже несмотря на естественную водную преграду - реку Вилюй», — сказано в сообщении.
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Тэги: Россия пожар

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