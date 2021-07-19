Минюст отказался отозвать иск к движению «За Свободу»

Сегодня в Верховном суде прошло предварительное заседание по иску Министерства юстиции к движению «За Свободу». На основании предупреждения ведомство хочет приостановить деятельность организации и отказалось от урегулирования ситуации в досудебном порядке.

«В процессе досудебной встречи в Верховном суде с представителями Минюста было выяснено, что ведомство 25 мая вынесло предупреждение движению "За Свободу". Оно базировалось на двух посылах: объединение будто бы не представило сведения о юрадресе в рамках ежегодного отчета о деятельности, и в конце 2020 года закончились полномочия руководящих органов, так как не была проведена конференция», — сообщил БелаПАН председатель движения Юрий Губаревич.

По его словам, во время обсуждения представитель Минюста не вспоминал о полномочиях руководящих органов. Политик предположил, что в министерстве нашли протокол отчетно-выборной конференции 2018 года, на которой полномочия избранных органов были продлены до 2022 года.

«Однако представитель Минюста настаивал, что причины для предупреждения остаются, так как данные о юрадресе не были своевременно предоставлены, и отсутствие реакции на предупреждение — основание для приостановления деятельности», — сказал Губаревич.

В свою очередь, он сам представил суду действительный договор об аренде помещения для юридического адреса, действие которого продлено до октября 2021 года. Данные об юрадресе были в ежегодном отчете для Минюста и в переданных документах в рамках внеплановой проверки организации.

«Я предложил решить вопрос в досудебном порядке, так как причин для рассмотрения в судебном порядке здесь нет. Представитель Минюста не отреагировал на это предложение, и судья назначила рассмотрение на 27 июля», — сообщил глава движения.

По его мнению, это произошло потому, что «механизм был запущен и никто из должностных лиц — ни представитель Минюста, ни судья — не могут взять на себя ответственность, чтобы его остановить».

«Тяжело предсказать, на чем будет базироваться решение суда 27 июля, хотя я не исключаю, что будет просто принято очередное неправовое решение. Хотя в данной ситуации движение "За Свободу" не нарушает законодательство», — подчеркнул Губаревич.

Политик считает происходящее частью кампании по зачистке «третьего сектора».

Минюст вынес письменное предупреждение организации 21 мая. Основанием «послужило нарушение законодательства, допущенное ППОО "Движение "За Свободу", в части непредоставления документов о наличии у общественного объединения юридического адреса». Ведомство просит Верховный суд принять решение о приостановлении деятельности ППОО «Движение "За Свободу"» на месяц.