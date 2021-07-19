«Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.

Источник: belorusneft.by

Мотивировка: «На основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1—16 июля составляет 76 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года составляет 39%) и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен».

С 20 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,92 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,02, АИ-98-К5-Евро — 2,24, дизтоплива — 2,02.

До этого цены повышались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, а также 6 и 13 июля.