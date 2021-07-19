«Ниссан» сбил 43-летнего велосипедиста в Гродно

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В Гродно легковушка сбила не спешившегося перед пересечением дороги велосипедиста, сообщили в областной ГАИ.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Днем 19 июля велосипедист двигался по тротуару на проспекте Лебедева и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал «Ниссан».

Велосипедист ударился в переднее правое крыло автомобиля, в результате чего практически сделал сальто через капот. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.

Устанавливается степень вины каждого из участников ДТП.
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Тэги: наезд на велосипедиста ДТП Город: Гродно

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