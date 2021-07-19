Журналисты «Белсата» и радио «Свабода» не вышли из изолятора спустя трое суток после задержания

/ Общество
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Пять журналистов телеканала «Белсат» и сайта радио «Свабода» остаются в заключении спустя 72 часа после задержания.

Не вышли на свободу журналисты «Белсата» Анна Голёта и Игорь Ильяш, сообщает телеканал.

По данным правозащитников, остаются за решеткой задержанные 16 июля журналисты радио «Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская.

В чем обвиняют журналистов, неизвестно.

16 июля в Минске и других городах силовики провели обыски более чем у 20 представителей независимых СМИ и фрилансеров, а также в офисе «Свабоды».

В этот же день начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Владимир Шишко, комментируя обыски и задержания, заявил о получении «достоверной информации о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».

За последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107. Под стражей находятся 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников — 22).

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Белсат Радио Свобода задержания журналистов Персона: Анна Голёта Игорь Ильяш Олег Груздилович Алесь Дащинский Инесса Студинская

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