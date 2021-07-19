От soft skills до сплава и авиашоу. Студентов из Беларуси «прокачали» в России

Около 700 белорусских студентов прошли обучение на дополнительных программах в 12 университетах России. «Летний университет» проводился с 4 по 18 июля, а его координатором выступил Псковский государственный университет (ПсковГУ), который и принял наибольшее число участников — 150 человек.

Всего белорусских студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани.

Обучение проходило примерно по 20 специальностям — от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Отдельные программы были посвящены истории, филологии, сельскому хозяйству, биоинженерии и медицине.

Помимо углубленных знаний по будущим профессиям, студенты обрели навыки социального проектирования и soft skills.

Также студентам удалось познакомиться с особенностями регионов, где они обучались — от Калининграда до Владивостока. Им показали одни из самых интересных мест в России.

В частности, компьютерное зрение и кибербезопасность изучали в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева. Студентам показали реальные кейсы автоматизации производства и помогли реализовать собственные проекты «под ключ». А в свободное время ребята посетили остров-град Свияжск.

Цифровой трансформации госуправления были посвящены занятия в Северо-Кавказском федеральном университете. Новые подходы раскрыли на примере Железноводска — «умного города». В Сибирском федеральном университете студентам предоставили возможность побывать на природе — в национальном парке «Столбы».

Церемония закрытия проекта «Летний университет» состоялась в Пскове. В ПсковГУ белорусские студенты обучались по трём программам — журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям Soft skills. Лекции читали спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Псковской митрополии, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов и другие эксперты.

Белорусские студенты вместе с наставниками также разработали социальные проекты. Планируется, что они реализуют их потом на родине.

По словам ректора ПсковГУ Наталья Ильиной, «Летний университет 2021» — это только начало. Министерство науки и высшего образования РФ на следующие годы планирует расширить географию проекта, увеличить число университетов-участников и пригласить больше студентов из стран постсоветского пространства.

«Мы как университет всецело готовы эту инициативу поддержать. Это отличный старт для всех вузов-участников, начало хорошей традиции, которая, я уверена, сможет познакомить иностранных студентов с сильными сторонами российского образования. Этим проектом мы хотим показать насколько современные, междисциплинарные, актуальные программы мы даём», — отметила Наталья Ильина.

Что интересно, участники проекта также успели совершить массовый сплав на SUP-бордах. А завершился проект зрелищным авиашоу.

Проект реализован по инициативе Министерства науки и высшего образования России. Координатором выступил Псковский государственный университет. Миссией проекта стало формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки.