Белорусские клубы узнали возможных соперников по Лиге конференций

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Белорусские футбольные клубы после жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций в Ньоне узнали возможных соперников, с которыми предстоит сразиться в случае преодоления текущей стадии.

Фото: УЕФА

«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Борац» (Босния и Герцеговина) — «Шахтер» / «Фола» (Люксембург);

«Динамо-Батуми» (Грузия) / БАТЭ — «Петрокуб» (Молдова) / «Сивасспор» (Турция);

«Локомотив» (Болгария) / «Словацко» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания) / «Торпедо-БелАЗ»;

«Жальгирис» (Литва) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Виктория» (Чехия) / «Динамо-Брест».

Все «домашние» матчи наши клубы проведут за рубежом из-за авиаблокады Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги.
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Тэги: Лига конференций ФК Шахтер ФК Торпедо-БелАЗ ФК БАТЭ ФК Динамо-Брест Город: Ньон

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