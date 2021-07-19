В Беларуси официально зарегистрировали 658 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 658 новых случаев COVID-19, умерло восемь человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

18 июня было зарегистрировано 953 новых случая, 17 июля — 1021, 16-го — 1276, 15-го — 991, 14-го — 940, еще днем ранее — 586. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 435 020, выздоровело 428 682 человека. Умерло 3334 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 546 тестов на коронавирус. С начала эпидемии сделан 7 101 151 тест.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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