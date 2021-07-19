Биржа: доллар ушел вверх, а евро опустился вниз
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:
- доллар — 2,5359 белорусского рубля ( +0,0021 пункта);
- российский рубль — 3,4102 белорусского рубля за 100 российских (-0,0069 пункта);
- евро — 2,9875 белорусского рубля (-0,0044 пункта).
Следующие торги на БВФБ пройдут во вторник, 20 июля.
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