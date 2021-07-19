Немецкие ученые рассказали, как избежать четвертой волны коронавируса

По мнению группы ученых Технического университета Берлина, Германию накроет четвертая волна пандемии, которая не обойдет стороной и больницы.

Они полагают, что избежать ее можно лишь в том случае, если разрабатываемые вакцины будут лучше, чем сейчас, защищать от дельта варианта SARS-CoV-2 и если благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составит 95%, пишет DW , cсылаясь на опубликованный ими доклад.

Как отметил лидер Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер, нельзя снижать темпы вакцинации в стране Германии.

По его словам, вклад в обеспечение высокого уровня вакцинации следует внести работодателям и профсоюзам, которые должны активно призывать трудящихся тестироваться и сделать прививку.

Вместе с тем, семидневный средний показатель распространения коронавируса в ФРГ растет уже десятый день подряд. Как сообщил 17 июля Институт имени Роберта Коха, в настоящее время он составляет 9,4 случая на 100 тысяч жителей. В пятницу его значение равнялось 8,6 случая, а 6 июля, когда было зарегистрировано наименьшее количество инфицированных в ФРГ, «4,9 случая на 100 тысяч жителей.

По новым данным института, в общей сложности за период с начала пандемии в Германии насчитывается 3 743 389 подтвержденных случаев заражения.

В действительности эта цифра может быть значительно выше, поскольку во многих случаях инфекции не выявляются.