Столичная ГАИ вышла на «охоту»
Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.
Как сообщили в ГАИ, они будут находиться в следующих местах:
с 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
- ул. Ташкентская (у моста через реку Свислочь);
- ул. Чкалова, 1.
с 12:00 до 24:00
- МКАД (53-й км);
- пр. Независимости, 99;
- пр. Партизанский, 75;
- ул. Орловская, 80;
- пр. Независимости, 156.
с 19:30 до 03:00
- пр. Независимости, 131/2;
- ул. Денисовская (у перекрестка с пер. Соколянским);
- пр. Пушкина, 55;
- ул. Притыцкого, 60/5;
- ул. Маяковского, 101.
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