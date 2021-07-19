Столичная ГАИ вышла на «охоту»

Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.

Фото pixabay.com

Как сообщили в ГАИ, они будут находиться в следующих местах:

с 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

ул. Ташкентская (у моста через реку Свислочь);

ул. Чкалова, 1.

с 12:00 до 24:00

МКАД (53-й км);

пр. Независимости, 99;

пр. Партизанский, 75;

ул. Орловская, 80;

пр. Независимости, 156.

с 19:30 до 03:00

пр. Независимости, 131/2;

ул. Денисовская (у перекрестка с пер. Соколянским);

пр. Пушкина, 55;

ул. Притыцкого, 60/5;

ул. Маяковского, 101.

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