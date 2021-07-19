Надежда Ермакова покинула пост главы правления «Белгазпромбанка»

Надежда Ермакова покинула пост председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщает пресс-служба банка, в соответствии с решением совета директоров «Белгазпромбанка» Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением контракта.

С 18 июля исполнение обязанностей председателя правления возложено на первого зампредседателя правления Ирину Потапову.

«Правление ОАО «Белгазпромбанк» продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», — отмечает пресс-служба.

Ермакова была назначена председателем правления банка 18 января 2021 года. До 10 декабря 2020 года она возглавляла временную администрацию банка, введенную 15 июня прошлого года в соответствии с постановлением правления Нацбанка на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Временная дирекция была введена после того, как 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

Российские акционеры банка — «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом прошлого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае прошлого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании экс-банкира нет политической подоплеки. Бабарико же считает иначе. Верховный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

24 ноября 2020 года Александр Лукашенко на встрече с Ермаковой заявил о необходимости сформировать новое руководство банка в связи с истечением срока полномочий временной администрации.

Осенью прошлого года Национальный банк в течение нескольких месяцев вел переговоры с российскими акционерами «Белгазпромбанка» о том, чтобы собственники вернулись к управлению дочерним банком и сформировали новый состав правления. В результате в декабре «Газпром» и «Газпромбанк» вернулись к управлению «Белгазпромбанком».

«Белгазпромбанк» — один из крупнейших коммерческих банков Беларуси, по величине активов входит в шестерку ведущих кредитных организаций страны.