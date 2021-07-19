Дмитрий Лаевский обжаловал лишение его адвокатской лицензии

Дмитрий Лаевский, бывший защитник экс-банкира Виктора Бабарико и юриста Максима Знака, обжаловал в Белорусской республиканской коллегии адвокатов постановление дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов (МГКА) о лишении его адвокатской лицензии.

По убеждению Лаевского, он был «произвольно лишен права на профессию» исключительно в связи с осуществлением правовой защиты Виктора Бабарико.

В своем телеграм-канале Лаевский напомнил, что поводом для применения дисциплинарной ответственности в виде исключения из коллегии адвокатов и лишения права осуществлять адвокатскую деятельность стало высказанное им как защитником Бабарико в судебных прениях правовое мнение относительно отсутствия состава преступления в действиях лиц, признание которыми вины «использовалось для уголовного преследования» его подзащитного.

«Возбуждение дисциплинарного производства, дисциплинарное взыскание и произведенное на его основании исключение меня из коллегии неправомерны, нарушают мои права и являются противодействием защите Виктора Бабарико», — заявляет Лаевский.

По словам юриста, совет МГКА при возбуждении дисциплинарного производства указал, что якобы им допущены «некорректные высказывания в отношении деятельности своих коллег».

«Они выразились в том, что я на стадии судебных прений в Верховном суде Республики Беларусь высказал позицию в отношении обвинения других лиц, противоречащую их позиции и позиции их защитников, — написал Лаевский. — Иных формулировок о том, что расценено в качестве дисциплинарного проступка, в постановлении дисциплинарной комиссии не имеется».

При этом, как отметил Лаевский, содержание постановления дисциплинарной комиссии МГКА «приводит к выводу, что оно было написано до заседания, а само заседание было проведено лишь для создания видимости разбирательства». Он также указал, что на подготовку постановления у председателя комиссии адвоката Александра Петровича и секретаря комиссии адвоката Елены Рак ушло «всего несколько минут, в течение которых невозможно подготовить текст постановления на четырех листах».

«Изложенное характеризует дисциплинарное производство в отношении меня как не отвечающее критерию объективности при исследовании имеющих значение сведений. Кроме того, обстоятельством, которое повлияло на решение дисциплинарной комиссии, комиссия указала «непризнание вины» мною. Тем самым дисциплинарная комиссия отвергла даже моё право заявлять об отсутствии признаков дисциплинарного проступка и приводить доводы в свою защиту, то есть отвергла принцип презумпции невиновности. Это демонстрирует не только наличие неустранимого дефекта процедуры, попирающей фундаментальный принцип деятельности адвокатов, но и предвзятость членов комиссии, вынесшей позорное для адвокатуры решение о наказании адвоката за защиту человека в суде», — резюмировал Лаевский.

В жалобе он просит отменить постановление дисциплинарной комиссии МГКА от 8 июля о его исключении «как неправомерное и необоснованное и прекратить в отношении него дисциплинарное производство».

2 июля совет МГКА возбудил в отношении юриста дисциплинарное производство. «Оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают. Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают», — написал тогда Лаевский в соцсетях.

8 апреля коллегия объявила Лаевскому выговор за пост в «Фейсбуке», в котором защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре. 24 мая дисциплинарная комиссия Белорусской республиканской коллегии адвокатов не удовлетворила жалобу Лаевского на решение городской коллегии.

Матери адвоката Елене Лаевской, которая 22 года проработала в Белгосуниверситете, не продлили трудовой контракт. 27 мая суд Московского района Минска не удовлетворил иск Лаевской к БГУ.

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