Утром в понедельник на бирже растет только доллар

/ Экономика
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По данным торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на 10:50 19 июля из трех основных иностранных валют рост демонстрирует только доллар.

 

Американская валюта добавляет 0,0017 пункта и торгуется на уровне 2,5355 белорусского рубля.

Две другие падают:

  • российский рубль на 0,005 пункта — 3,4121 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0038 пункта — 2,9881 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, какие курсы установлены утром в банках Беларуси.

 

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Тэги: курсы валют

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