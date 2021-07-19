Утром в понедельник на бирже растет только доллар

По данным торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на 10:50 19 июля из трех основных иностранных валют рост демонстрирует только доллар.

Американская валюта добавляет 0,0017 пункта и торгуется на уровне 2,5355 белорусского рубля.

Две другие падают:

российский рубль на 0,005 пункта — 3,4121 белорусского рубля за 100 российских;

евро на 0,0038 пункта — 2,9881 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, какие курсы установлены утром в банках Беларуси.

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