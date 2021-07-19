Тихановская: наша стратегия — показать, как можно мирным путем перейти от диктатуры к демократии

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала о стратегии демократических сил.

По ее словам, она заключается в том, чтобы «проводить демократические изменения мирным образом, показать всему миру пример — как можно мирным образом перейти от диктатуры к демократии».

«Я полагаю, — сказала она «ГА», — что режим освободит политических заключенных, когда почувствует политическое и экономическое давление».

Она напомнила, что многие месяцы «мы пытались обращаться к режиму на дипломатическом уровне, через различные организации и через солидарность со всем миром, но режим не хочет слушать».

В этой связи политик видит единственный путь добиться освобождения политзаключенных, и он лежит через политическое и экономическое давление.

«Америка — одна из самых сильных стран и самых сильных демократий в мире. Конечно же, она должна продвигать ценности демократии во всем мире и вместе с другими демократическими странами помогать странам, которые борются за то, чтобы эти перемены восторжествовали… И мы, конечно же, стремимся к справедливости. Но эти меры нужно принимать совместно с ЕС, с Великобританией», — подчеркнула Тихановская.

 

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Тэги: Беларусь-США Персона: Светлана Тихановская

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