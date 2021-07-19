Нелегальные мигранты продолжают искать счастье, незаконно пересекая белорусско-литовскую границу

За минувшие сутки пограничники задержали 32 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в понедельник.

Среди задержанных — 23 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов — в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае — 77, в апреле — 70, а в марте — 8.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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