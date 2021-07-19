Нелегальные мигранты продолжают искать счастье, незаконно пересекая белорусско-литовскую границу
За минувшие сутки пограничники задержали 32 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в понедельник.
Среди задержанных — 23 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов — в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки.
Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае — 77, в апреле — 70, а в марте — 8.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
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