В Беларусь идет прохлада

/ Общество
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Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (а по Гомельской и Могилевской областям практически везде) пройдут дожди (в юго-восточных районах — ливни), кое-где прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +26..+28°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +27..+29°C;
  • Минск +24..+26°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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