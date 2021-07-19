В Беларусь идет прохлада
Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы — в ближайшие дни станет заметно прохладнее.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (а по Гомельской и Могилевской областям практически везде) пройдут дожди (в юго-восточных районах — ливни), кое-где прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +26..+28°C;
- Гомель +27..+29°C;
- Гродно +23..+25°C;
- Могилев +27..+29°C;
- Минск +24..+26°C.