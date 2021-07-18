Главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича задержали еще на трое суток по новой статье УК

Главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович не вышел на свободу после 10 суток с момента задержания, пишет @nasha_niva .

Мартинович, а также руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько были задержаны 8 июля . Их подозревали в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски в офисе издания и дома у задержанных прошли по этой и 293-й статьях (массовые беспорядки).

16 июля была отпущена Ольга Ракович.

Сегодня истек срок, когда задержанным должно было быть предъявлено обвинение.

Как сообщает «Наша ніва», Мартиновичу обвинение не было предъявлено, не была избрана мера пресечения, он находился в ИВС на улице Окрестина как подозреваемый. Но Мартиновича не отпустили, а задержали во второй раз по новой статье УК. По какой, следователь говорить отказался. Известно только, что на этот раз его задержали на трое суток.

Какие решения приняты в отношении Дынько и Скурко, пока неизвестно.