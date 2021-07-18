Молодых людей, пострадавших в Стайках от удара молнии, будут оперировать

Состояние молодых людей, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках под Минском, оценивается как среднетяжелое, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств — это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, компания из четырех молодых людей и девушки (1993—1996 годов рождения) накануне вечером отдыхала на озере под Минском. Во время грозы они укрылись под деревом, в которое ударила молния .

Молодые люди с электротравмами были доставлены в больницы Минска. Девушка погибла.