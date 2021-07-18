Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 21

Пятилетний ребенок пострадал в результате падения из окна второго этажа.

ЧП случилось вечером 17 июля в одном из частных домов. Пятилетняя девочка находилась на втором этаже со своим семилетним братом.

Девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и упала вниз.

Ребенок доставлен в больницу для обследования.

Проверку проводит Партизанский (г. Минска) райотдел Следственного комитета.

Утром 17 июля похожий случай произошел в Гомеле. Из окна квартиры на восьмом этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Мальчик выжил, сейчас находится в реанимации.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выпал из окна пострадал ребенок Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Минске погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития

В Минске погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка