Число жертв наводнения в Германии выросло до 156 человек

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Число погибших из-за последствий наводнения на западе Германии увеличилось до 156 человек, сообщает Bild.

Фото bild.de

По данным полиции, не менее 45 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 110 — в Рейнланд-Пфальце.

Еще один человек погиб в районе Берхтесгаденер-Ланд, куда наводнение добралось относительно недавно. К настоящему моменту там эвакуированы 65 местных жителей, на месте дежурят 500 спасателей.

В районе Хайнсберг в Наште произошел прорыв плотины на реке Рур, спасатели начали эвакуацию жителей.

Наводнение в Германии произошло из-за сильных ливней, которые начались в районах Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца 14 июля и продолжаются до сих пор. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна.

От наводнений пострадали также соседние Нидерланды, Бельгия и Австрия. Затоплены оказались десятки населенных пунктов, отмечает РБК.

 

 

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Тэги: наводнение Германия

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