США вновь призвали официальный Минск к диалогу с оппозицией и гражданским обществом

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Соединенные Штаты Америки призывают белорусские власти освободить всех политзаключенных, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Фото ru.usembassy.gov

«Продолжающиеся репрессии против журналистов и гражданского общества являются самым последним проявлением жестокости режима Лукашенко, — написал он в «Твиттере». — Мы призываем белорусские власти освободить более 550 политических заключенных и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом. Мы поддерживаем народ Беларуси».

Сегодня начинается визит в США демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Вашингтоне запланированы встречи с высокопоставленными представителями Белого дома, а также с членами Палаты представителей Конгресса США.

 

 

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Тэги: Беларусь-США Персона: Нед Прайс Светлана Тихановская

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