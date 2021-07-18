США вновь призвали официальный Минск к диалогу с оппозицией и гражданским обществом

Соединенные Штаты Америки призывают белорусские власти освободить всех политзаключенных, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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«Продолжающиеся репрессии против журналистов и гражданского общества являются самым последним проявлением жестокости режима Лукашенко, — написал он в «Твиттере». — Мы призываем белорусские власти освободить более 550 политических заключенных и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом. Мы поддерживаем народ Беларуси».

Сегодня начинается визит в США демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Вашингтоне запланированы встречи с высокопоставленными представителями Белого дома, а также с членами Палаты представителей Конгресса США.