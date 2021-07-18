В Стайках молния ударила в дерево, под которым пряталась молодежь. Погибла девушка

Девушка погибла и четверо молодых мужчин (1993—1996 годов рождения) получили электротравмы от удара молнии на озере в Стайках под Минском, сообщила пресс-служба Минздрава.

Фото pixabay.com

Компания решила переждать грозу под деревом, в которое ударила молния.

Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации. Двое — в стабильно тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации.

Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось, говорится в сообщении.

Подписывайтесь и читайте нас в