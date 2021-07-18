Из-за последствий сильного ливня отменена поездка Лукашенко в Гродно

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Из-за ливня в Гродно перенесены мероприятия по случаю дня освобождения города от гитлеровцев. В мероприятиях планировал принять участие Александр Лукашенко.

В частности, вечером 17 июля было запланировано торжественное открытие Восточного моста через реку Неман и концерт по этому поводу с участием артистов российской и белорусской эстрады.

Однако потоки воды серьезно размыли откосы по обеим сторонам дороги и частично разрушили тротуар.

Как сообщает «Пул Первого», председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник доложил Лукашенко о последствиях разгула стихии, и Лукашенко согласился с необходимостью переноса праздничных мероприятий.

Открытие моста и части объездной дороги переносится уже второй раз. 4 июля также из-за сильного ливня размыло откос и часть дорожного полотна, образовался большой провал.

 

 

Фото Инны Гришук / sputnik.by

 

 

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Тэги: ливень размыло дорогу Персона: Владимир Караник Александр Лукашенко Город: Гродно

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