МВД опровергает сообщения о принудительной вакцинации осужденных

МВД опровергло сообщения в соцсетях о принудительной вакцинации осужденных под угрозой запрета свиданий.

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«В оппозиционных интернет-источниках активно распространяется недостоверная информация о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях ДИН МВД якобы под угрозой запрета длительных свиданий. Эти сведения не соответствуют действительности и являются очередной попыткой дискредитировать правоохранительные органы», — заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«По информации департамента исполнения наказаний, в учреждениях уголовно-исполнительной системы вакцинация проводится исключительно на добровольной основе, — отметила она. — Ведется разъяснительная работа со спецконтингентом о преимуществах вакцинации как эффективной, доступной и безопасной меры профилактики коронавирусной инфекции».