Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на восьмом этаже и выжил

Утром 17 июля из окна квартиры, расположенной на 8 этаже, выпал мальчик.

По сообщению областного УСК, после падения мальчик остался жив. Его госпитализировали в реанимацию.

Незадолго до трагедии мать со своим братом и четырьмя детьми находилась на кухне. В жилой комнате в малосемейке было настежь открыто окно для проветривания. В ходе беседы взрослые не заметили, как ребенок вышел из кухни и зашел в комнату. Мальчик забрался на стоящую недалеко от окна тахту, а затем на стол и подоконник.