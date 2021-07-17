В Беларуси вновь официально зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1021 новый случай COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1118 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

16 июля было зарегистрировано 1276 новых случаев, 15 июля — 991, 14-го — 940, 13-го — 586, 12-го — 689, днем ранее — 1020. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 433 409, выздоровело 427 025 человек. Умерло 3316 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 765 тестов на коронавирус (днем ранее — 16 511). С начала эпидемии сделано 7 072 346 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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