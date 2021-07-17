В Рогачевском районе перевернулся катер с пятнадцатью людьми

На озере Святое в районе деревни Стреньки перевернулся прогулочный катер, в воде оказались 15 человек.

Работники МЧС спустили на воду моторную лодку, при помощи которой извлекли пять человек: мужчину 1978 года рождения, девушку 2003-го, ребенка 2009-го, женщину 1980-го, женщину 1981-го.

Работники ОСВОДа с помощью другой моторной лодки спасли еще трех человек: мужчину 1980 года рождения, девочку 2003-го, мужчину 1954-го.

Остальные пострадавшие самостоятельно доплыли до берега: женщина 1995 года рождения, мужчина 1994-го, женщина 1995-го, мужчина 1981-го, парень 2002-го, женщина 1975-го, мужчина 1978-го.

В хода проведения проверки установлено, что мужчина 1954 г.р., управляющий катером, с места инцидента скрылся. Работниками РОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.