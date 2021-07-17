Литовские пограничники задерживают более ста нелегальных мигрантов вторые сутки подряд

/ Общество
Просмотров: 16

За минувшие сутки, 16 июля, в Литве задержан 121 нелегальный мигрант, пришедший со стороны Беларуси, сообщила литовская госпогранслужба.

Фото: delfi.lt

Вторые сутки подряд пограничники задерживают более 100 нелегальных мигрантов, накануне их было 107, днем ранее — 57. 106 из 121 задержанного представились гражданами Ирака.

Общее количество нелегалов, перехваченных с начала года литовскими властями на участке границы с Беларусью, достигло 2023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Больше всего задержанных из Ирака (1.045), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74).

В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 1362.

Из-за резкого увеличения числа нелегалов правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва

Другие материалы на эту тему:

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе