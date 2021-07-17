Литовские пограничники задерживают более ста нелегальных мигрантов вторые сутки подряд

За минувшие сутки, 16 июля, в Литве задержан 121 нелегальный мигрант, пришедший со стороны Беларуси, сообщила литовская госпогранслужба.

Фото: delfi.lt

Вторые сутки подряд пограничники задерживают более 100 нелегальных мигрантов, накануне их было 107, днем ранее — 57. 106 из 121 задержанного представились гражданами Ирака.

Общее количество нелегалов, перехваченных с начала года литовскими властями на участке границы с Беларусью, достигло 2023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Больше всего задержанных из Ирака (1.045), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74).

В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 1362.

Из-за резкого увеличения числа нелегалов правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.