В Минске побит температурный рекорд дня 90-летней давности

Девятый день аномальной жары принес еще 23 рекорда на белорусских метеостанциях, их общее количество за этот период возросло до 146, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

16 июля в Минске перекрыт абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 33,3 градуса выше нуля против 33 в 1931 году.

Обновились экстремумы в Бресте — 34,1 (33,5 в 2001 году), Витебске — 34 (33,1 в 2010-м), Могилеве — 34 (33,5 в 1951-м), Гомеле — 33,7 (33,4 в 2010-м).

Жарче всего было в Дрогичине — 35,4 градуса тепла, абсолютный рекорд дня — 36,1 градуса 16 июля 1994 года в Столбцах.

Ожидается, что понижение температуры начнется 18 июля.