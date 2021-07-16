Обыск в профсоюзе РЭП стал вторым за последние пять месяцев

Прошедший 16 июля обыск в независимом профсоюзе РЭП стал вторым за последние пять месяцев, сообщает сайт организации.

По информации профсоюза, для проведения обыска была взломана дверь, сейчас офис опечатан, руководители на свободе.

14 июля члена совета профоюза РЭП Вацлава Орешко более трех часов допрашивали в Следственном комитете, он также пока на свободе.

Предыдущий обыск в офисе прошел 16 февраля и длился более пяти часов. Его проводили в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).