Водитель с детьми на «Ровере» опрокинулась на МКАД

/ Происшествия
Просмотров: 19

Вечером 16 июля на МКАД случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации ГАИ, молодая женщина на автомобиле «Ровер» двигалась по внутреннему кольцу МКАД. В районе 32-го км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

Помимо женщины в салоне автомобиля находились дети в возрасте 4 и 6 лет. Несовершеннолетние сидели в специальных детских удерживающих креслах, а водитель была пристегнута ремнем безопасности, поэтому никто не пострадал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МКАД ДТП Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?