Литва призвала ЕС и США усилить давление на белорусские власти

Усилить давление на «незаконный режим» в Беларуси призвал Евросоюз и США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая 16 июля на онлайн-дискуссии Атлантического совета — американского аналитического центра при НАТО.

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Delfi.lt

На мероприятии «Борьба за свободу в Восточной Европе и за ее пределами» Ландсбергис рассказал о мерах поддержки Литвой белорусской демократической оппозиции, ответе на репрессии, проводимые режимом Лукашенко, и использовании миграционных потоков в попытке разделить ЕС и трансатлантическое единство. Обсуждалась необходимость солидарной реакции демократических стран на нарушения прав человека, совершаемые автократиями в регионе и во всем мире, передает БелаПАН .

«Лукашенко, отправляя в Литву мигрантов из Ирака и Сирии, использует миграцию как оружие. Это гибридная атака не только на Литву, но и на ЕС и НАТО. Лукашенко мстит Литве за ее усилия поддержать устремления к свободной Беларуси», — заявил Ландсбергис.