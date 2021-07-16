Бухгалтера «Нашей Нивы» Ольгу Ракович отпустили на свободу

Бухгалтер «Нашей Нивы» Ольга Ракович отпущена на свободу, сообщила редакция со ссылкой на ее родственников.

Андрей Дынько, Егор Мартинович, Ольга Ракович, Андрей Скурко. Коллаж​: БАЖ

Ракович, оказывавшая услуги этому СМИ с 2013 года, была задержана 8 июля вместе с главным редактором сайта NN.by Егором Мартиновичем, руководителем отдела маркетинга и рекламы, главным редактором газеты «Наша Нива» в 2006—2017 годах Андреем Скурко и главным редактором издаваемых коллективом трех журналов (исторического и двух детских) Андреем Дынько.

Всех четверых белорусские правозащитники признали политзаключенными.