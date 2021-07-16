Правозащитница: Зачистка правозащитного поля больше всего повлияет на тех, кто осуществляет репрессии

«Зачистка "третьего сектора", включая правозащитное сообщество, в итоге больше всего повлияет на тех, кто сейчас осуществляет репрессии», — заявила координатор международных проектов Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова в ходе пресс-конференции, посвященной новой волне репрессий в Беларуси.

Ольга Саломатова, Хельсинкский Фонд по правам человека (Варшава)

«Эти люди должны быть заинтересованы в том, чтобы остались действующие правозащитники, которые отстаивают права и свободы, чтобы они потом отстаивали точно так же их права и свободы, — отметила представитель фонда. — Потому что права и свободы человека касаются всех и должны соблюдаться в отношении всех. Если сейчас эти люди создают в стране такую ситуацию, что право не работает и человеческая жизнь не ценится, то они таким образом создают функционирование страны в формате, когда и их никто не защитит. И в итоге они сами проиграют», передает БелаПАН .

Политолог Андрей Егоров считает, что происходящее с гражданским обществом в Беларуси «стратегически никому не выгодно». «Уничтожается инфраструктура производства свободных граждан, инфраструктура развития. Много хорошего, что происходило в последние годы в Беларуси, было как раз связано с деятельностью гражданского общества, "третьего сектора", который вытягивал страну из той ямы, куда ее вел белорусский режим», — сказал Егоров.

Он добавил, что действуя подобным образом, власти «во многом не понимают ни роль, ни значение организаций "третьего сектора", которые сегодня подвергаются репрессиям, в общем протестном движении». «НГО не были ни организаторами, ни проводниками какой-то помощи в протесте. Это была структура поддержки пострадавших и солидаризации людей», — сказал он.

Егоров выразил убежденность, что атака на организации "третьего сектора" связана «с нагнетанием страха в обществе, чтобы показать, что любой тип гражданско-политической активности — это нежелательная деятельность».

«Есть также элемент банальной мести: белорусский режим хочет отомстить всем, кого считает виновными, не понимая того, что общество сегодня устремлено к другим ценностям и желает перемен», — сказал политолог.