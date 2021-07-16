Бабарико этапировали в новополоцкую колонию

Виктор Бабарико 15 июля доставлен в исправительную колонию № 1 в Новополоцке, сообщает телеграм-канал его штаба.

Адвокат Евгений Пыльченко 16 июля встретился там с подзащитным. По его словам, сейчас Бабарико, как и все вновь прибывшие, находится в карантине, это обычная процедура. На этапе эксцессов не было, передает БелаПАН .

«Виктор Дмитриевич здоров и чувствует себя нормально, всем передает привет. Адвокаты намерены регулярно посещать Виктора Бабарико, а на днях получили копию приговора и готовят надзорную жалобу», — отметил защитник.

6 июля Бабарико был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО № 1, после того как Верховный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Экс-банкир признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Вину Бабарико не признал в полном объеме.