Гомельских журналистов Меркиса и Щирякову отпустили после обысков и допросов
16 июля прошли обыски у гомельских журналистов Евгения Меркиса, Ларисы Щиряковой и Андрея Толчина.
На данный момент известно, что после допросов отпущены на свободу Щирякова и Меркис.
Как сообщила
Затем ее увезли в ГУБОПиК на допрос, после которого отпустили.
Щирякова также сообщила, что брала с собой сумку с вещами на случай задержания.
В ГУБОПиК журналистка встретила Евгения Меркиса. Он тоже на свободе, у него забрали технику и телефон.
Дополнение. В Речице был задержан журналист и правозащитник Андрей Медведев. Его статус пока не известен, но провластные паблики в социальных сетях разместили видеозапись с «признанием» Медведева в том, что он вел правозащитный телеграм-канал «Палеская Вясна».