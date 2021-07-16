В Афганистане погиб фотограф-лауреат Пулитцеровской премии
Фотокорреспондент Reuters погиб в ходе боев с талибами у границы Пакистана. В 2018 году он получил Пулитцеровской премии за репортажи из Мьянмы.
Сотрудничавший с агентством Reuters 38-летний фотокорреспондент Даниш Сиддики
Он сотрудничал с Reuters с 2010 года, а в 2018 году получил Пулитцеровскую премию в номинации «художественная фотография» за серию снимков, посвященных беженцам рохинджа из Мьянмы. Он также освещал войны в Афганистане и Ираке, протесты в Гонконге, беспорядки и эпидемии коронавируса в Индии.
В начале этой недели Сиддики вместе с афганским спецназом попал под обстрел боевиков «Талибана» в окрестностях Кандагара. Погиб фотограф во время боя вблизи границы с Пакистаном.
Военная активность движения усилилась после начала вывода из страны войск НАТО. В частности, страну уже покинули 95% американских войск.