В Афганистане погиб фотограф-лауреат Пулитцеровской премии

Фотокорреспондент Reuters погиб в ходе боев с талибами у границы Пакистана. В 2018 году он получил Пулитцеровской премии за репортажи из Мьянмы.

Фото: twitter.com/dansiddiqui

Сотрудничавший с агентством Reuters 38-летний фотокорреспондент Даниш Сиддики погиб в ходе боевых действий в афганской провинции Кандагар.

Он сотрудничал с Reuters с 2010 года, а в 2018 году получил Пулитцеровскую премию в номинации «художественная фотография» за серию снимков, посвященных беженцам рохинджа из Мьянмы. Он также освещал войны в Афганистане и Ираке, протесты в Гонконге, беспорядки и эпидемии коронавируса в Индии.

В начале этой недели Сиддики вместе с афганским спецназом попал под обстрел боевиков «Талибана» в окрестностях Кандагара. Погиб фотограф во время боя вблизи границы с Пакистаном.

Военная активность движения усилилась после начала вывода из страны войск НАТО. В частности, страну уже покинули 95% американских войск.