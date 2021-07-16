Суд признал экстремистским телеграм-канал «Страна для жизни»

Телеграм-каналы «Страна для жизни», «Фонд "Страна для жизни"» и одноименный чат внесены в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации.

Сергей Тихановский. Скриншот видео

Сообщается, что такое решение принял суд Центрального района Минска 12 июля, передает БелаПАН .

Социальные сети проекта «Страна для жизни» создавались командой блогера Сергея Тихановского, мужа белорусского демократического лидера Светланы Тихановской. Сейчас в СИЗО Гомеля в закрытом режиме проходит суд над фигурантами так называемого «дела Тихановского». Вместе с Тихановским на скамье подсудимых его оператор Артем Саков, модератор соцсетей «Страны для жизни» гражданин России Дмитрий Попов, известный оппозиционный политик Николай Статкевич, блогер Владимир Цыганович — создатель ютьюб-канала «МозгON», а также создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (признан экстремистским белорусскими властями), консультант радио «Свобода» Игорь Лосик.

Политзаключенных обвиняют в «организации массовых беспорядков», «разжигании социальной розни», «препятствии работе ЦИК». Все они были задержаны в мае—июне 2020 года и все это время содержатся под стражей.