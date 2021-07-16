Правозащитники сообщают о новых обысках и задержаниях в Минске и регионах

Правозащитники сообщают о новых обысках и задержаниях журналистов, правозащитников и общественных активистов по всей стране.

Так, с обыском пришли в офис правозащитной организации «ТаймАкт», отмечается на правозащитном сайте spring96.org.

Обыск прошел у члена правления «Правовой инициативы» Евгения Пугача, изъята техника. Он не задержан. Силовики также приходили с обыском по месту регистрации председателя организации Виктории Федоровой в связи с уголовным делом «о массовых беспорядках». Она находится за границей.

Сообщается, что силовики ищут руководителя Гомельского отделения Белорусской ассоциации журналистов Николая Бенько, хотя он с семьей не скрывается. «Приходили в квартиру родных Николая, а также на прежний адрес журналиста. Также Николаю звонил человек, представившийся сотрудником ОБЭП», — сообщают правозащитники.

В Светлогорске сотрудники КГБ с работы забрали активистку Елену Наумович. «Ее увезли домой на обыск. Во время обыска искали взрывчатые вещества, оружие, экстремистские материалы. В итоге ничего не нашли, Елена на свободе», — говорится в сообщении правозащитников.

Правозащитника из Речицы Валерия Путицкого сегодня вызвали в КГБ на беседу. После этого у него дома провели обыск в рамках уголовного дела о терроризме. В итоге ничего извлечено не было. Путицкий на свободе. Статуса в рамках уголовного дела он не имеет, сообщает spring96.org.

Нет связи с журналистом из Ивацевичей (Брестская область) Сергеем Скуловцом, сообщается в телеграм-канале «Белсата». Отмечается, что утром к нему домой приехал микроавтобус и его забрали.

У председателя «Таварыства беларускай мовы» Елены Анисим сегодня также прошел обыск. Об этом она написала в «Фейсбуке».

Также стало известно, что журналиста Игоря Ильяша задержали по уголовному делу. По какому именно, не сообщается.

Всего с утра 16 июля с обысками пришли домой или в офисы примерно к 30 журналистам, активистам и правозащитникам.