Верховный суд оставил Марию Колесникову под стражей

Мария Колесникова останется под стражей до суда, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

В видеокомментарии, размещенном в телеграм-канале, адвокат Владимир Пыльченко подтвердил, что 16 июля Верховный суд оставил жалобу Колесниковой и ее защитников на решение Минского областного суда от 1 июля продлить срок ее заключения под стражей без удовлетворения.

"Мария в порядке, чувствует себя бодро. Информирована о том, что происходит в мире, смотрит в том числе и белорусское телевидение. Передает всем большие приветы", — сообщил он.

Дело Марии Колесниковой и члена КС юриста Максима Знака будет рассматривать Минский областной суд. Дата заседания пока неизвестна.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей КС — Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

13 мая стало известно, что Колесниковой предъявлено окончательное обвинение, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникову обвиняют по трем статьям УК: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и интернета (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1).