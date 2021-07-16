В Беларуси резко увеличилось официальное число зарегистрированных случаев COVID-19

/ Общество
Просмотров: 236

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1276 новых случаев COVID-19, умерли девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 1361 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

15 июля был зарегистрирован 991 новый случай, 14 июля — 940, 13-го — 586, 12-го — 689, днем ранее — 1020. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 432 388, выздоровело 425 907 человек. Умерли 3306 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 511 тестов на коронавирус (днем ранее — 19 276). С начала эпидемии сделан 7 054 581 тест.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?